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Курс евро превысил отметку в 69 руб

18 февраля в 17:32 22 просмотра

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 19 февраля.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 63,3085 руб. до 63,7698 руб., курс евро — с 68,6201 руб. до 69,0882 руб.

Золото будет стоить 3 256,20 рублей за грамм, серебро — 36,49, платина — 2 009,24, палладий — 5 211,72.


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