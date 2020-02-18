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Пензенцы показали небывалый результат в соревнованиях по скалолазанию

18 февраля в 17:56 150 просмотров

В городе Салавате прошли первенство и чемпионат Приволжского Федерального округа по скалолазанию. В соревнованиях приняли участие и пензенские спортсмены.

По итогам состязаний сборная региона заняла третье общекомандное место, уступив уфимским спортсменам и представителям Пермского края.

В личном зачете отличились несколько спортсменов, они взяли восемь медалей: два «золота», два «серебра», четыре «бронзы». По данным Департамента информационной политики и СМИ региона, такой результат они показали впервые.

Всего в соревнованиях приняли участие 250 спортсменов, представляющие республики Татарстан, Башкортостан, Удмуртию, Пермский край, Пензенскую, Самарскую, Саратовскую области. Они показали свои силы в дисциплинах «Лазание на трудность», «Лазание на скорость».

Таким образом, пензенские спортсмены получили право на повышенные квоты для участия в первенствах страны и официальных всероссийских соревнованиях.


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