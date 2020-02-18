Пензенский онкоцентр дал объяснение по возможным нарушениям при госзакупках

Как отмечается в акте, размещенном на сайте zakupki.gov.ru, медицинская организация превысила допустимый предел количества контрактов, заключенных при осуществлении закупок у единственного поставщика.

«ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» […] превышен годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании указанного пункта, и превышает пять процентов СГОЗ [совокупного годового объема закупок] заказчика (составляет 21%), а также составляет более чем пятьдесят миллионов рублей (220 697 049,87 рублей), что содержит признаки административного правонарушения», — говорится в документе.

В онкодиспансере это объяснили тем, что договора с единственным поставщиком без «проведения конкурентных процедур» позволяют оперативно покупать лекарства.

«Обусловлено срочностью закупки лекарственных препаратов, в том числе для оказания медицинской помощи пациентам по решению врачебной комиссии, и необходимостью выполнения требований Конституции РФ», — отмечается в акте.

Но это объяснение не повлияло на решение проверяющих. Сейчас стоит вопрос о наличии в действиях должностного лица состава административного правонарушения.

Давать оценку, нарушило ли что-то руководство больницы или нет, мы не можем. Но должны ли страдать тяжелобольные пациенты, если из-за определенных процедур не получат вовремя лекарство?