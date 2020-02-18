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Волочкова обозвала Собчак «ущербным человеком»

18 февраля в 17:42 106 просмотров

Скандальная балерина Анастасия Волочкова ответила телеведущей Ксении Собчак на критику по поводу постоянных публикаций фото со шпагатом, пишет pravda.ru.

«Один раз в год этот шпагат смотрелся бы классно. Но когда человек выкладывает свою «растопырку» в диких количествах, он становится смешным и нелепым, как и голые философы Instagram, которые с утра до вечера думают только о том, под каким еще ракурсом снять свою «сексуальность», — возмущалась Ксения Собчак в своем Instagram-аккаунте.

По данным портала, Анастасия Волочкова решила парировать обидчице.

«Зачем она это делает? Потому что изначально имя Ксении Собчак никому не было интересно. Этот человек — ущербный в том плане, что она хотела быть балериной, а не стала», — ответила она.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/volochkova_art/

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