Волочкова обозвала Собчак «ущербным человеком»

«Один раз в год этот шпагат смотрелся бы классно. Но когда человек выкладывает свою «растопырку» в диких количествах, он становится смешным и нелепым, как и голые философы Instagram, которые с утра до вечера думают только о том, под каким еще ракурсом снять свою «сексуальность», — возмущалась Ксения Собчак в своем Instagram-аккаунте.

По данным портала, Анастасия Волочкова решила парировать обидчице.

«Зачем она это делает? Потому что изначально имя Ксении Собчак никому не было интересно. Этот человек — ущербный в том плане, что она хотела быть балериной, а не стала», — ответила она.