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События в цифрах: сотовая связь в районах, земельные участки, «Penza Fest»

19 февраля в 01:31 54 просмотра

События Пензенской области в цифрах, в данных и в инфографике, подготовленные журналистами телеканала «Экспресс».

В 2020 году в 16 районах Пензенской области будут построены 19 базовых станций сотовой связи.

В Пензенской области функционируют 20 студенческих отрядов численностью 900 человек.

В бюджете Пензы на 2020 год на благоустройство трех скверов предусмотрят около 113 миллионов рублей.

В Пензенской области 93% многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях, бесплатно получили в собственность земельные участки.

В Пензенской области стартовал V фестиваль органной музыки «Penza Fest» (6+), он продлится
до 26 апреля.

В отборочном этапе игры «Умники и умницы Сурского края» (12+) примут участие 121 школьник 9−11. Классов.


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