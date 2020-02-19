События в цифрах: сотовая связь в районах, земельные участки, «Penza Fest»

События Пензенской области в цифрах, в данных и в инфографике, подготовленные журналистами телеканала «Экспресс».

В 2020 году в 16 районах Пензенской области будут построены 19 базовых станций сотовой связи.



В Пензенской области функционируют 20 студенческих отрядов численностью 900 человек.



В бюджете Пензы на 2020 год на благоустройство трех скверов предусмотрят около 113 миллионов рублей.

В Пензенской области 93% многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях, бесплатно получили в собственность земельные участки.

В Пензенской области стартовал V фестиваль органной музыки «Penza Fest» (6+), он продлится

до 26 апреля.

В отборочном этапе игры «Умники и умницы Сурского края» (12+) примут участие 121 школьник 9−11. Классов.