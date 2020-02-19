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Герои Победы: Белов Александр Кузьмич

19 февраля в 02:37 102 просмотра

В преддверии юбилея Победы телеканал «Экспресс» продолжает рассказывать об уроженцах Сурского края — Героях Советского Союза. Мирные люди в годы военных испытаний совершали чудеса мужества и храбрости. Сегодня рассказ об Александре Кузьмиче Белове. Пензяк воевал в пехоте и выиграл свою схватку со смертью.

Александр Кузьмич Белов родился 23 октября 1911 года в деревне Костыляй Иссинского района Пензенской области в семье крестьянина. После начала войны призван в Красную Армию. На фронте — с 1942-го. Воевал в пехоте. Отличился в ходе операции «Багратион», боях за освобождение Витебской области Белоруссии. При прорыве вражеских укреплений ворвался в траншею, где уничтожил 16 немецких солдат и офицеров. Через несколько дней одним из первых в своей роте форсировал Западную Двину. Огнем из стрелкового оружия содействовал успешной переправе однополчан.

В июле 1944-го Александру Кузьмичу Белову было присвоено звание Героя Советского Союза.


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