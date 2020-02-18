Мастерские в пензенском IT-колледже оснастили современным оборудованием (видео)

В пензенском колледже информационных и промышленных технологий создали пять современных мастерских для студентов IT-направления. Провести капитальный ремонт помещений и оснастить их современным оборудованием удалось благодаря участию учебного заведения в национальном проекте «Образование», который был инициирован президентом Владимиром Путиным.

Внутри лабораторий светло, тепло и уютно. Студенты по достоинству оценили новые условия.

«Когда поступали, была совершенно другая материальная база. Сейчас все намного лучше в плане практики. Оборудование современное, такое же встречается на предприятиях. Получается, идет полноценное обучение», — отметил студент пятого курса пензенского колледжа информационных и промышленных технологий Дмитрий Юнин.

Ремонт в помещениях завершили в рекордные сроки. За четыре месяца их превратили в мастерские для ребят, которые занимаются сетевым системным администрированием, корпоративной защитой, программным и IT-решениями задач бизнеса, а также веб-дизайном. На переоснащение потратили более 55 миллионов рублей.

«В рамках реализации проекта было закуплено и программное обеспечение, позволяющее готовить специалистов. Это DLP-система отечественного производства, различные виртуальные тренажеры для аттестации помещений с точки зрения утечки информации по различным техническим каналам, а также аппаратная часть — современные персональные компьютеры», — рассказал преподаватель пензенского колледжа информационных и промышленных технологий Дмитрий Ручкин.

Теперь мастерские полностью отвечают стандартам конкурса WorldSkills. На площадке уже открыли и специализированные курсы для всех желающих, а в 2020 году там появится центр цифрового образования детей.

«Будет создано шесть лабораторий с современными компьютерами и мебелью. Данный IT-клуб будет предназначен для ускоренного обучения в информационной и коммуникационной сферах», — сказал директор пензенского колледжа информационных и промышленных технологий Александр Фетисов.

Новый центр будет рассчитан на обучение нескольких сотен детей разного возраста. Проект IT-клуба уже готов и в ближайшее время будет выставлен на торги для поиска подрядной организации, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.