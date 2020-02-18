В Пензастате рассказали о подготовке к переписи населения (видео)

В октябре в нашей стране пройдет Всероссийская перепись населения (0+). О подготовке к масштабной кампании в регионе рассказали в Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области.

«В районах составляются списки адресов, до конца выверяется численность. В августе был обход. По некоторым районам есть вопросы — чуть-чуть больше численность стала, сейчас мы запросили данные, которые должны быть скорректированы до 1 марта», — рассказал руководитель Территориального органа Фонда службы государственной статистики по Пензенской области Максим Уханов.

В апреле комиссия Пензастата посетит все районы области. Известно, что участие в переписи примут военнослужащие, а также заключенные. Тем, кто постоянно живет в России, предложат ответить на 23 вопроса личного характера и семь вопросов о жилищных условиях. Тем, кто в России находится временно, только на семь вопросов.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября. Впервые ее проведут в электронном формате. Заполнить анкету переписи можно будет и самостоятельно на портале «Госуслуг», сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.