Студент ГИТИСа готовит премьерный спектакль для пензенского драмтеатра (видео)

В пензенском драматическом театре готовятся к первой премьере 2020 года — камерному спектаклю «Двое» (12+) по пьесе американского драматурга Уильяма Гибсона. Новая постановка — работа актера театра, по совместительству студента третьего курса режиссерского факультета ГИТИСа Никиты Кузина. Спектакль о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной станет его третьей работой.

Сейчас на малой сцене пензенского драматического театра решают, как расставить декорации и делают замеры. Что куда подвинуть, какой свет включить, в какой момент прибавить звук фоновой музыки планирует Никита Кузин.

«Хотели поставить спектакль вне времени, но больше получились 70-е годы. Будет серьезная драма без розовых облаков. Считаю, что любовь не всегда про это», — сказал он.

Режиссер взял за основу историю пары, живущей в большом городе из пьесы американского драматурга Уильяма Гибсона. Джерри — неудачливый адвокат, брошенный женой, а Гитель — не самая успешная танцовщица, расставшаяся с мужем. Их жизнь изменит случайная встреча в гостях у общих знакомых.

«С этим материалом очень много приезжает антрепризных коллективов, звезд, поэтому у меня было некое сомнение на его счет. Во-первых, начнут сравнивать, а во-вторых, наскучило. Никита убедил, что будет что-то совершенно другое, что актеры по-новому раскроются. Надеюсь, так и случится», — прокомментировал художественный руководитель Пензенского драматического театра имени Луначарского Сергей Казаков.

Премьерные показы спектакля «Двое» пройдут на малой сцене 22 и 23 февраля. На эти даты билетов в продаже уже нет, но увидеть постановку зрители могут также 1 марта, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.