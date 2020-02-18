Казаки, сотрудники СКР и молодые парламентарии навестили детей в Кичкилейке (видео)

Молодые парламентарии взяли шефство над областным социально-реабилитационным центром для детей и молодых инвалидов. Они уже приезжали туда в январе и приняли единогласное решение — помогать детям регулярно. Первая акция собрала около 20 человек. Ко второй встрече присоединились друзья молодежного парламента при региональном ЗакСобре — пензенское городское казачье общество, студенческий актив Пенз ГТУ и сотрудники регионального управления Следственного комитета.

Эту встречу ждали, к ней тщательно готовились около 70 воспитанников социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов в поселке Кичкилейка. К ним в гости снова приехали представители молодежного парламента при Законодательном Собрании Пензенской области. На это раз они решили исполнить одну из просьб ребят.

«Несколько ребят очень хотели научиться фокусам. Мы пообещали, что обязательно привезем самого настоящего иллюзиониста, который проведет для них мастер-класс и устроит шоу», — рассказал председатель молодежного парламент при Законодательном Собрании Пензенской области Андрей Сушков.

После первой ознакомительной поездки взять шефство над воспитанниками центра в Кичкилейке решили сотрудники Следственного комитета России по Пензенской области, представители студактива ПензГТУ и Пензенского казачества. К последим у ребят был особый интерес.

«Мы часто посещаем детдома. Это связано с тем, что ребятам часто не хватает именно мужского внимания, поскольку, в основном, их окружают женщины воспитатели. Приезжая в детские дома, мы готовы рассказать о своей деятельности, возможно, заинтересовать подростков казачеством», — сказал заместитель атамана Пензенского городского казачьего общества Артем Батяев.

Сюрпризом для ребят стали и многочисленные подарки. Гости привезли настольные игры, канцелярские принадлежности, товары для творчества, а также книги и раскраски, а пензенские казаки помогли организовать точку доступа Wi-Fi в компьютерном классе старого корпуса приюта.

«Такие поездки очень значимы для детей, потому что живое общение создает положительные эмоции, дарит радость, вызывает чувства, которые многие ребята не испытывают в домашних условиях, особенно те, которые воспитываются в отделении социального приюта», — отметила директор областного социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов Елена Воронкова.

В следующий раз гости пообещали навестить ребят из Кичкилейки в начале марта. Возможно, в следующий раз тех, кто пожелает подарить воспитанникам детского дома свое время и внимание, станет еще больше, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.