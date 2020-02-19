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Экспорт российских товаров в Китай снизился на 27% из-за коронавируса

19 февраля в 09:14 60 просмотров

Экспорт российских товаров в КНР снизился на фоне эпидемии коронавируса больше чем на четверть, сообщили «Известиям» в управлении ФТС по Дальнему Востоку, через пункты пропуска которого проходит основная доля экспортно-импортных потоков с Китаем.

Так, с 1 января по 10 февраля 2020 года объем экспорта сократился на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Спад зафиксирован в поставках руды и золы, жиров и воска, мукомольной продукции и злаковых культур, а также древесины. Рост отмечается лишь в экспорте топливных материалов и продуктов неорганической химии.

По подсчетам аналитиков, если вирусная угроза ослабится за счет локализации заболевания, снижения темпов распространения и количества летальных исходов, а также снятия карантина, то совокупный размер денежных потерь отечественных производителей в первом квартале составит около 450 млн долларов.


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