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Пачелмцы пожаловались Белозерцеву на плохие дороги и износ водопровода

19 февраля в 09:07 68 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе рабочей поездки в Пачелмский район провел прием жителей.

Как сообщает пресс-центр облправительства, учительница местной школы попросила главу региона о ремонте дороги между селом Мокрый Мичкасс и поселком Титово, по которой ежедневно ездит автобус с учащимися.

По словам главы регионального минстроя Александра Гришаева, в прошлом сезоне из 28 километров дороги было отремонтировано 11,5. В 2020-м будет разработана проектно-сметная документация для ремонта участка, о котором идет речь. Старт работ намечен на 2021-й.

«Ремонт сложный и дорогостоящий. На следующий год мы дорогу отремонтируем, ставлю это на контроль. А в этом году будем содержать ее в проезжем состоянии, обеспечивать безопасность ребят», — отметил губернатор.

Житель села Новый Валовай попросил обеспечить населенный пункт устойчивой сотовой связью и интернетом.

«Связь нужна — детям позвонить, скорую вызвать, оплатить ЖКУ. Мы выделили из бюджета области 16 миллионов рублей для обеспечения устойчивой связи в сельских населенных пунктах, где проживает немного людей. Побуждаем операторов к тому, чтобы они устанавливали оборудование, вышки для увеличения зоны покрытия. Постараемся вам помочь», — сообщил Иван Белозерцев.

Жительница Пачелмы попросила оказать помощь ее родственнице, имущество которой пострадало в пожаре. Губернатор поручил ускорить процесс предоставления лесоматериала и рассмотреть возможность оказания ей дополнительной финансовой поддержки.

Пенсионерка пожаловалась главе региона на качество воды, отметив, что его ухудшение связано с износом водопровода. Иван Белозерцев дал поручение разработать ПСД для замены труб.

«Необходимо решить проблему. Приступайте в срочном порядке, если надо, то в режиме ЧС, пригласите специалистов, выберите оптимальный способ проведения работ и готовьте документацию», — поставил задачу он.

Ранее информагентство сообщало о том, что в ходе поездки в Пачелмский район губернатор также осмотрел благоустроенный парк в селе Новая Толковка и вручил медаль к 75-летию Победы ветерану Татьяне Ильиничне Чернышковой.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/society/216542/

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