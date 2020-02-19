Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
Театрализованное представление «Только очень жди» в Пензе
Она написала любовь. Девушка изменила финал своей повести и так вернула любимого
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
Наши новости
Пензенские спасатели доставали тело водителя из разбитого грузовика
В городе Белинский вечером 17 февраля сбили мужчину
В Пензенском районе при столкновении фуры и ГАЗа погиб мужчина
В ГИБДД рассказали о количестве погибших в аварии под Городищем
На Западной поляне люксовое авто жестко впечаталось в грузовик. ВИДЕО
В ДТП в Иссинском районе пострадали дети
Не пропустил. В ГИБДД рассказали подробности аварии с маршруткой в Пензе
В Терновке разбилась полицейская машина. ФОТО
На ул. Суворова кроссовер воткнулся в отбойник
В Кривозерье внедорожник догнал легковушку — соцсети

В Башмаковском районе опрокинулась легковушка

19 февраля в 09:39 204 просмотра

В Башмаковском районе Пензенской области произошла авария. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности.

По предварительным данным, 18 февраля в 12:20 на восьмом километре дороги «Поим-Башмаково-Земетчино-Ивановка» ВАЗ-21214, за рулем которого находился 77-летний мужчина, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате аварии пострадал водитель. Пенсионер получил травмы, его госпитализировали.

«По данному факту проводится проверка», — добавили в пресс-службе.

Инспекторы настаивают на соблюдении правил дорожного движения, дистанции и бокового интервала. Кроме того, водителям рекомендуют не совершать резких маневров, чтобы машина не попала в занос.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...