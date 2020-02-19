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Стали известны самые востребованные профессии в России

19 февраля в 09:54 160 просмотров

Российскому рынку труда больше всего не хватает бизнес-консультантов и инженеров. В среднем в январе 2020 года на одну подобную вакансию приходилось менее двух соискателей, сообщают «Известия».

Отмечается, что меньше всего соискателей подходят для работы по профессиям из категории «консультирование». Это методологи, тренеры по обучению, консультанты по проектам, менеджеры проектов, специалисты по операционной эффективности и аналитики-социологи. В среднем на 100 вакансий есть 110 подходящих кандидатов.

На втором месте — инженеры разных специализаций, а также монтажники и диспетчеры-координаторы. Они находятся в группе «Инсталляция и сервис». Третье место разделяют рабочий персонал и специалисты в сфере страхования. Дефицит таких специалистов может привести к стагнации и сокращению промышленного производства, полагает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

«Не восполнять этот кадровый дефицит, особенно инженеров и рабочих, с точки зрения государства означает потерю кадрового потенциала для промышленного производства. Улучшить ситуацию поможет как минимум информационная поддержка», — рассказал специалист.

Доцент базовой кафедры торгово-промышленной палаты «Развитие человеческого капитала» в РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец считает, что после получения диплома в профессии остается от силы 20% выпускников. По ее мнению, ситуацию смогли бы изменить готовность работодателя вкладываться в дополнительное обучение молодых специалистов и обеспечивать достойной системой вознаграждения.


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