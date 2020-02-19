Стали известны самые востребованные профессии в России

Отмечается, что меньше всего соискателей подходят для работы по профессиям из категории «консультирование». Это методологи, тренеры по обучению, консультанты по проектам, менеджеры проектов, специалисты по операционной эффективности и аналитики-социологи. В среднем на 100 вакансий есть 110 подходящих кандидатов.
На втором месте — инженеры разных специализаций, а также монтажники и диспетчеры-координаторы. Они находятся в группе «Инсталляция и сервис». Третье место разделяют рабочий персонал и специалисты в сфере страхования. Дефицит таких специалистов может привести к стагнации и сокращению промышленного производства, полагает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.
«Не восполнять этот кадровый дефицит, особенно инженеров и рабочих, с точки зрения государства означает потерю кадрового потенциала для промышленного производства. Улучшить ситуацию поможет как минимум информационная поддержка», — рассказал специалист.
Доцент базовой кафедры торгово-промышленной палаты «Развитие человеческого капитала» в РЭУ им.