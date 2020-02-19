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Началась продажа билетов из Пензы в Симферополь на лето

19 февраля в 10:14 204 просмотра

Стартовали продажи авиабилетов на рейсы из Симферополя в Пензу и в обратном направлении. Их будет выполнять компания «ИрАэро».

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, самолеты из Пензы в Симферополь будут летать по понедельникам в 17:55 и по четвергам в 16:05, время в пути — чуть более двух часов. В обратном направлении можно будет улететь в те же дни недели в 14:50 и 13:00 соответственно.

Стоимость билетов — от 4250 рублей, их можно купить на период с 25 мая по 28 сентября.

Также уже можно приобрести билеты той же авиакомпании до Сочи — самолет летает по субботам в 12:20, вылеты оттуда в Пензу осуществляются в этот же день недели, в 9:20.

Директор пензенского аэропорта Юрий Осколков в беседе с журналистами информагентства отметил, что в настоящее время продолжается формирование летнего расписания авиарейсов. Когда график будет полностью утвержден, «Пенза-Пресс» опубликует все актуальные данные. Следите за обновлениями на нашем сайте.


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