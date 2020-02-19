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Пензенские спасатели доставали тело водителя из разбитого грузовика

19 февраля в 10:22 240 просмотров

В Пензенской области на трассе произошло смертельное ДТП. На место происшествия пришлось выезжать спасателям.

17 февраля в 16:00 на 237 километре трассы «Пенза-Тамбов» столкнулись фура Mercedes и грузовая ГАЗель.

В пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра уточнили, что на место выехали сотрудники ведомства. Они с помощью специального инструмента вскрыли дверь грузовика и достали оттуда мертвого водителя. Также спасатели отключили аккумуляторы обоих машин.

Мужчина, который управлял фурой, смог самостоятельно выбраться из авто. Медики доставили его в больницу.

Инспекторы просят водителей соблюдать правила дорожного движения, дистанцию, скоростной режим и боковой интервал. Также они рекомендуют автолюбителям не совершать резких маневров во избежание ДТП.

Фотография: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2020/02/18/18205027

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