На «ТВ-Экспресс» появились новые утренние рубрики

В начале недели на телеканале «Экспресс» стартовала обновленная утренняя программа. О новых рубриках и об апгрейде уже существующих и полюбившихся зрителям ИА «Пенза-Пресс» рассказала редактор «Утра на «Экспрессе» (16+) Валерия Сережкина.

По словам Валерии Сережкиной, необходимость в том, чтобы обновить «Утро», назревала давно, и это стало возможным с приходом в коллектив новых людей. Она рассказала о тех рубриках, которые стартовали на «Экспрессе» 17 февраля. Одна из них — «Неженское дело» (16+).

«У нас появилась актриса Ольга Ревнивцева, до нас она работала на «Первом канале». Для нас это счастливое приобретение. В течение 2,5 минут она рассказывает зрителям о том, как самостоятельно наточить нож в домашних условиях, как накачать колеса у машины и так далее. Это дельные советы для женщин в «неженских делах», — пояснила редактор «Утра на «Экспрессе».

Несколько новых рубрик стали результатом взаимодействия «Экспресса» с пензенскими министерствами и ведомствами: «Совет от» (16+) и «ПСИХОЛОГиЯ» (16+).

«В рубрике «Совет от» чиновники в течение нескольких минут отвечают на самые важные и актуальные для людей вопросы. Например, мы начали с материнского капитала, дальше рассказали, как оформить заявление на поступление в первый класс, что такое диспансеризация и как ее проходить. То есть это полезные советы от министерств и ведомств.

Необходимость создать рубрику «ПСИХОЛОГиЯ» назрела давно. Мы все прошли через проблему взросления. Тем не менее, родители порой начинают с подростками разговаривать менторским тоном, перестают их понимать. В выпусках мы расскажем, как наладить взаимоотношения в семье между родителями и детьми в самое сложное — подростковое время. Этой теме просил уделить внимание губернатор Иван Белозерцев», — отметила Валерия Сережкина.

Другие новшества «Утра» — рубрика «Этикет» (16+), рассказывающая о правилах поведения в обществе, «Место встречи» (16+) — рассказ об одной из улиц Пензы, названной в честь героя Великой Отечественной войны.

Также новый формат получил ряд уже существовавших в «Утре» рубрик, таких как «Дедлайн» (16+) и «Яичница» (16+).

«Дедлайн» — это рассказ о гаджетах и приборах, которые помогают нам в быту и в жизни. Причем теперь мы не только визуально «зашиваемся» картинками, но и рассказываем про конкретный гаджет, держа его в руках. «Яичница» будет теперь немного поэтическая, потому что новая ведущая пишет стихи. Завтрак — это основа нашей жизни, это полезная привычка, и наша рубрика призвана пробудить аппетит у людей в утреннее время», — сообщила редактор.

По словам Валерии Сережкиной, главные принципы «Утра на «Экспрессе», которые останутся неизменными, — это полезность и ориентированность на жителей Пензенской области. Заряжаться энергией и настроением на весь предстоящий день, включив телеканал «Экспресс», можно ежедневно с 5:00 до 8:55, включая выходные.