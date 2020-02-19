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Стали известны популярные подарки на 23 февраля

19 февраля в 10:48 124 просмотра

Россиянки вовсю готовятся к предстоящему Дню защитника Отечества. Специалисты гильдии маркетологов рассказали, какие подарки женщины покупают чаще всего, сообщает телеканал «360» со ссылкой на RТ.

Так, чаще всего мужчинам на 23 февраля дарят какую-либо одежду. Женщины выбирают для них рубашки, галстуки и трусы с носками. Вторую строчку рейтинга традиционно занимает пена для бритья. Сюда же эксперты включили различные лосьоны и одеколоны. Тройку лидеров замыкают спиртные напитки. Часто россиянки преподносят на этот праздник и гаджеты.

Не забывают дамы и про хобби своих близких. Мужчины получают подарки, связанные со своими увлечениями или занятиями спортом. Еще в десятку самых распространенных презентов специалисты включили книги, подарочные наборы, сертификаты и игрушки для взрослых. А вот романтический ужин оказался в списке на последнем месте.

В среднем россиянки тратят на один подарок от 1000 до 1500 рублей. В целом, чтобы порадовать мужчин, женщины отдают от 150 рублей до 150 тысяч.


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