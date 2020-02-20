В «Утре на «Экспрессе» появилась новая рубрика о подростковых проблемах

На телеканале «Экспресс» в обновленной утренней программе (16+) появилась новая рубрика — « ПСИХОЛОГиЯ » (16+), которая расскажет о проблемах взаимоотношений взрослых и подростков.

Об особенностях и темах этой рубрики ИА «Пенза-Пресс» рассказала редактор «Утра на «Экспрессе» Валерия Сережкина.

«Губернатор Иван Александрович Белозерцев сказал о том, что нужно больше уделять внимания профилактической работе с подростками и их родителями, и мы решили создать новую рубрику — «ПСИХОЛОГиЯ». Необходимость в ее создании, на самом деле, назрела уже давно. Мы все прошли через проблему взросления. Тем не менее, родители порой начинают с подростками разговаривать менторским тоном, перестают их понимать. В рубрике мы расскажем, как наладить взаимоотношения в семье между родителями и детьми в самое сложное — подростковое время», — отметила она.

По словам Валерии Сережкиной, которая является ведущей рубрики, в выпусках будут участвовать психологи и психиатры. Они расскажут о таких подростковых проблемах, как гаджетомания, непринятие в своей среде, затронут тему первой любви, вопросы взаимоотношений с педагогами и родителями.

Рубрика уже выходит в утренней программе «Экспресса», которую можно посмотреть с 5:00 до 8:55, включая выходные дни.

Ранее редактор «Утра» также рассказала ИА «Пенза-Пресс» о других новшествах программы, которая стартовала в обновленном виде 17 февраля.