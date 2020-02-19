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Применение гормонов может сократить потерю мышечной массы в старости

19 февраля в 11:14 86 просмотров

Корейские ученые Сунг-Ву Ким и Ребекка Ким оценили влияние гормональных препаратов на саркопению (потерю мышечной массы и силы) среди женщин в постменопаузе.

Результаты исследования размещены в журнале Североамериканского общества менопаузы Menopause. В публикации отмечается, что длительное применение, более 13 месяцев, гормонов приводит к увеличению мышечной массы и сокращению вероятности развития саркопении.

«В настоящее исследование были включены 4254 женщины в постменопаузе, которые участвовали в Корейских национальных обследованиях состояния здоровья и питания с 2008 по 2011 год», — отмечается в публикации.

Выводы актуальны для худых женщин до 65 лет в постменопаузе*. Одна сам механизм влияния пока не выяснен, поэтому требуются дополнительные исследования и уточнения.

*-данный материал не является руководством для самолечения, необходима консультация с врачом.


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