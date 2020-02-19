Семь продуктов «Молкома» удостоили медалей на «Продэкспо-2020»

Семь видов продукции «Молочного Комбината «Пензенский» по итогам 27-й международной выставки «Продэкспо-2020» получили золотые и серебряные медали. Победителей отраслевого конкурса «Лучший продукт-2020» определили в рамках форума в Москве.

Всего «Молком» удостоили пяти золотых и двух серебряных медалей. Высокие награды в очередной раз подтвердили качество продукции, производимой компанией. В частности, «золото» получили ряженка и творог с черникой без сахара для детского питания под брендом «Мамалыш», йогурт греческий манго-маракуйя из фитнес-серии, а также творог 5% и сметана 20%. «Серебра» удостоились шоколадный и ванильный муссы «Десертель».

На «Продэкспо-2020» компания представила на стенде основной ассортимент продукции: традиционные продукты «Молком» для всей семьи, фитнесс-серию продуктов с низким содержанием жира. Посетители выставки также могли попробовать новинки, среди которых — питание для детей раннего возраста «Мамалыш», творожные муссы под брендом «Десертель», которые начали выпускать менее года назад.

Вся продукция «Молкома» производится в соответствии с концепцией «Чистая этикетка». Это означает, что в составе — свежее молоко без использования заменителей молочного жира. Ежедневно на завод поступает сырье из 11 молочных хозяйств Пензенской, Рязанской областей, республик Татарстан и Мордовия.

Товары «Молкома» можно купить в фирменных магазинах, федеральных торговых сетях, а также в региональных сетевых магазинах.

Компания ежегодно участвует в выставке «Продэкспо». На форуме созданы все условия для результативных переговоров и установления деловых контактов с потенциальными партнерами. В этом году на выставке представили свою продукцию 2600 компаний из 70 стран мира, из них 1850 — российских. Посетили «Продэкспо» более 670 тыс. человек из 112 государств.