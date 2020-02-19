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Путин оценил законопроект по индексации пенсий опекунам

19 февраля в 11:57 192 просмотра

Президент страны Владимир Путин дал оценку законопроекту по индексации пенсий опекунам.

Законопроект принят Госдумой в первом чтении. По законопроекту, пенсия будет проиндексирована бабушкам и дедушкам, которые стали опекунами своих внуков в связи с потерей ими родителей, другим гражданам, взявшим ответственность за судьбу детей.

«Мы просили бы поддержать проект, и в весеннюю сессию мы могли бы его принять и решить этот вопрос, с которым к вам обращались непосредственно пенсионеры-опекуны», — пояснил депутат Сергей Неверов.

Владимир Путин отметил, что это очень правильное и справедливое решение, сообщается на сайте Кремля.

Фотография: скриншот - http://www.kremlin.ru/

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