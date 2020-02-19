В Пензенской области программу зарубежной стажировки учителей могут расширить

Директор педагогического института им. В. Г. Белинского Ольга Сурина напомнила, что программу, направленную на повышение профессионального уровня и проведение зарубежной учебной практики учителей иностранного языка сельских школ, инициировал губернатор Иван Белозерцев. Она реализуется с 2017 года при поддержке регионального минобра.

«За три года мы обучили 180 учителей иностранного языка, из них 150 — английского. В прошлом году удалось привлечь в проект учителей немецкого языка», — сказала она.

Обучение проходит в два этапа, первый длится 24 дня. За это время учителя повышают свой уровень преподавания предмета, в том числе — общаются с носителями языка. По итогам трех недель отбирают 12 лучших, которые отправляются на две недели на зарубежную стажировку.

«Этот проект — очень серьезный. Из бюджета Пензенской области за три года на его реализацию было выделено 12 миллионов рублей. Это немалая сумма, но оно того стоит. Потому что эта уникальная возможность пройти зарубежную стажировку, пообщаться с носителями языка. Конечно, все учителя, которые выезжали за рубеж, являются нашими главными помощниками, драйверами для продвижения иностранного языка», — отметил заместитель председателя правительства области Олег Ягов.

Участники круглого стола не только подвели итоги, но и определили задачи на ближайшие несколько лет. Олег Ягов сообщил, что к нему поступило обращение от учителей пензенских школ, которые тоже хотели бы участвовать в программе.

«С 2020 году мы должны выходить на новый уровень и предоставить такую возможность учителям Пензы и других городов региона. Тогда мы получим системный подход, и результат не заставит себя ждать», — сказал он.

С учетом того, что в 2022 году планируется обязательное введение ЕГЭ по английскому языку, необходимо больше специалистов. Зампред попросил министра образования Александра Воронкова вместе с госуниверситетом проработать предложения для губернатора о целевой подготовке педагогов иностранного языка.

«И третье предложение. Мы одними из первых в стране создали региональный центр подготовки одаренных детей, назвали его «Ключевский». На мой взгляд, было бы правильно организовать профильную смену по иностранному языку. И это направление взять за ключевое по работе центра», — предложил Олег Ягов.

По итогам встречи участники приняли резолюцию, в которую внесли все пожелания и предложения. Они будут направлены на рассмотрение главе региона.