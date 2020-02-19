В Пензе будет целевое обучение учителей физкультуры

С 2020 года в Пензенской области начнется целевое обучение подготовки учителей физической культуры.

Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Олег Ягов в ходе круглого стола с участниками программы повышения квалификации учителей иностранного языка сельских школ, прошедшего в ПГУ 19 февраля.

«Сегодня мы обсуждали вопрос целевой подготовки преподавателей физкультуры и спорта. Губернатор принял решение, что с 2020 года мы будем осуществлять целевую подготовку за счет бюджета области учителей физкультуры для детских спортивных школ и допобразования», — сказал он.

Кроме того, Олег Ягов в ходе встречи озвучил предложение о целевой подготовке педагогов иностранного языка. Его направят на рассмотрение главе региона Ивану Белозерцеву.