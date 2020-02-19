В России намерены запретить слушать музыку без наушников в транспорте

Национальная Ассоциация экспертов по деловой этике, этикету и протоколу провела опрос и выяснила, что 94% россиян плохо относятся к ситуациям, когда пассажиры смотрят или слушают что-либо без наушников.
«Из них 13% были готовы перейти к физическому воздействию, чтобы решить проблему», — уточнили эксперты.
Специалисты попросили ввести соответствующий запрет министра транспорта России Евгения Дитриха. Они объяснили, что органы восприятия устроены у человека так, что он не может игнорировать звуки по своему желанию. Если от происходящего можно отвернуться, чтобы не видеть, то звуки или аудиозапись невозможно не слышать. В транспорте не всегда есть возможность куда-либо уйти.