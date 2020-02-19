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В России намерены запретить слушать музыку без наушников в транспорте

19 февраля в 12:36 124 просмотра

В России предложили запретить прослушивание музыки в общественном транспорте без наушников. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.

Национальная Ассоциация экспертов по деловой этике, этикету и протоколу провела опрос и выяснила, что 94% россиян плохо относятся к ситуациям, когда пассажиры смотрят или слушают что-либо без наушников.

«Из них 13% были готовы перейти к физическому воздействию, чтобы решить проблему», — уточнили эксперты.

Специалисты попросили ввести соответствующий запрет министра транспорта России Евгения Дитриха. Они объяснили, что органы восприятия устроены у человека так, что он не может игнорировать звуки по своему желанию. Если от происходящего можно отвернуться, чтобы не видеть, то звуки или аудиозапись невозможно не слышать. В транспорте не всегда есть возможность куда-либо уйти.


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