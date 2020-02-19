Кузнецкий пенсионер потерял крупную сумму в надежде заработать на бирже

Мужчина рассказал полицейским, что получил рекомендацию по заработку от неизвестных ему людей в интернете. Он установил на компьютер указанную ими программу для игры на биржевых торгах.

«Впоследствии оказалось, что данное приложение предназначено для удаленного доступа к компьютеру», — пояснили в пресс-службе УМВД России по Пензенскому региону.

Злоумышленники смогли перевести со счета карты пенсионера 338 тысяч рублей. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

Сотрудники правоохранительных органов напоминают пензенцам, что нельзя устанавливать на свой смартфон приложения по указанию неизвестных, также нельзя сообщать коды и пароли, которые поступают в SMS-сообщениях банка другим людям.