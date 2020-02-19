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В Гидрометцентре объяснили причину аномально теплой зимы в России

19 февраля в 13:12 120 просмотров

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал причины аномально теплой зимы в этом году.

Как сообщает РИА Новости, синоптик объяснил аномальную зиму тем, что теплые воздушные массы из Атлантики вытеснили холодный воздух из Сибири, а такое обычно не характерно для этого сезона. В этом году, по словам руководителя Гидрометцентра, Северо-атлантическое колебание, обеспечивающее перенос воздушных масс из Атлантики (САК), уже добралось до Якутии и Хабаровского края.

Синоптик подчеркнул, что температурные отклонения от нормы этой зимой достигали 25−28 градусов, в ближайшие пять дней этот показатель составит 16−20 градусов.

«На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но в этом году это просто стандарт», — сказал Роман Вильфанд.

Он также напомнил, что из-за северных потоков на непродолжительное время установился антициклон в конце декабря.


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