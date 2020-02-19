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В ГИБДД сообщили подробности жуткой аварии с фурой

19 февраля в 13:34 118 просмотров

В Пензенской области 19 февраля произошла авария с участием большегруза и иномарки. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности случившегося.

По предварительным данным, в 11:40 на 210 километре трассы «Пенза-Тамбов» столкнулись автомобиль Ford, за рулем которого находился 47-летний мужчина, и фура Daf под управлением 48-летнего водителя.

В результате аварии пострадали три пассажира иномарки. Медики доставили в больницу 46-летнюю женщину, 73-летнюю бабушку и 75-летнего пенсионера.

По факту аварии проводится проверка.

Напомним, ранее в Сети появились фотографии с места происшествия. Судя по кадрам, у легковушки сильно пострадала вся передняя часть.

Инспекторы настаивают на том, чтобы водители соблюдали правила дорожного движения и совершали маневры осторожно, ведь любое неточное движение может стоить жизни. Кроме того, автолюбителям советуют управлять машинами без резких маневров, так как в зимнее время они могут спровоцировать занос.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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