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Пензенская картинная галерея будет рассказывать о художниках-фронтовиках

19 февраля в 13:41 88 просмотров

Сотрудники Пензенской картинной галереи имени Савицкого в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне объявили о запуске рубрики в соцсетях «Они сражались за Родину» (0+). 19 февраля вниманию пользователей представили творчество Беликова Василия Матвеевича.

Отмечено, что рассказывать пензенцам будут о художниках-фронтовиках, чьи работы представлены в собрании галереи.

«Василий Беликов родился в 1922 году в селе Свищевка на Тамбовщине. С 1938 по 1941 учился в Астраханском художественном училище. В 1941—1947 служил моряком на флоте, участник Второй мировой войны. Учебу продолжил в Пензенском художественном училище в 1947—1950. После его окончания работал художником в Пензенском отделении Художественного Фонда РСФСР, в течение некоторого времени был его директором. В 40 лет заболел туберкулезом и несколько лет боролся с болезнью. После выздоровления целиком посвятил себя творчеству», — рассказали сотрудники.

Живописец принимал участие во многих выставках. В 1975 году стал членом Союза художников СССР. Пензенская картинная галерея хранит несколько работ мастера, большая часть из которых относится к любимому направлению в живописи Василия Беликова — пейзажу.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penzagallery

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