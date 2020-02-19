В России упросят процедуру получения маткапитала

Министр отметил, что со второй половины 2020 года граждане России будут иметь возможность получить сертификат на маткапитал сразу после выписки из родильного дома, который основывается на данных, полученных при поступлении в больницу.
Документ будет доступен в электронном виде на личной почте рожениц.
Напомним, о продлении программы маткапитала до 2026 года, распространении ее на первенца, а также увеличении выплаты за второго ребенка и продление программы пособий на детей до семи лет президент Владимир Путин сообщил во время оглашения послания Федеральному Собранию.