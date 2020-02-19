Творческие пензенцы участвуют в архитектурно-художественном фестивале

Мероприятие проводится в Пензе уже в 17 раз, но впервые оно получило статус международного. В 2020 году в отборочном туре приняли участие представители 43 регионов России, а также 10 стран, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Пензенские школьники и студенты представят свои творческие работы, поучаствуют в мастер-классах по графике, макетированию, архитектуре и дизайну. Помимо этого, они продемонстрируют свои навыки на олимпиадах.

«Наши страна и город меняются. Реализуются крупные проекты по улучшению комфортной городской среды. У нас есть много идей, как улучшить наш город. Для нас важны ваши энергия, таланты и навыки, чтобы наши города менялись вместе с нами, становились более удобными и современными», — отметил глава администрации Пензы Андрей Лузгин.

Участники фестиваля будут совершенствовать свои навыки в течение трех дней. 21 февраля состоится подведение итогов и награждение победителей.