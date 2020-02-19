В Пензенской области на первый этап создания технопарка «Союз» направят 335 млн руб

В рамках первого этапа, на который направляется более 335 млн рублей (большая часть — федеральные средства), планируются строительные работы на ул Центральной, 1.
В проекте по созданию технопарка отмечается, что площадь участка — около 5,5 га. На нем имеются здание производственного корпуса № 1, подлежащее реконструкции, нежилые строения, корпус № 11, который нужно демонтировать для разворотной площадки, здание проектируемой котельной. Предусмотрены три въезда на территорию.
Также Пензенская область получила федеральное финансирование на создание индустриального парка «Мастер» в Сердобске.