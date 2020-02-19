В Пензенской области на первый этап создания технопарка «Союз» направят 335 млн руб

На сайте госзакупок размещено извещение о поиске подрядчика, который возьмется за реализацию в Пензенской области первого этапа строительства технопарка «Союз». Он создается для предприятий мебельного кластера, производители смогут на льготных условиях пользоваться не только площадками, но и находящимся там профессиональным оборудованием.

В рамках первого этапа, на который направляется более 335 млн рублей (большая часть — федеральные средства), планируются строительные работы на ул Центральной, 1.

В проекте по созданию технопарка отмечается, что площадь участка — около 5,5 га. На нем имеются здание производственного корпуса № 1, подлежащее реконструкции, нежилые строения, корпус № 11, который нужно демонтировать для разворотной площадки, здание проектируемой котельной. Предусмотрены три въезда на территорию.

Также Пензенская область получила федеральное финансирование на создание индустриального парка «Мастер» в Сердобске.