Пензенских чиновников научат работать с социальными сетями

На сайте госзакупок появились заявки на поиск исполнителей для обучения гражданских служащих Пензенской области.

Первая закупка на сумму 64 512 рублей — оказание услуг по организации профессионального развития гражданских служащих по программе «Современные социальные сети: что должны знать государственные гражданские служащие».

Программа рассчитана на 24 часа занятий по 8 часов в день. Заниматься будут 20 человек с отрывом от работы.

«Целью программы повышения квалификации является овладение компетенциями, необходимыми для работы с сетевыми сообществами, инструментами анализа социальных сетей, получение знаний о целевых аудиториях, возможностях, ограничениях и рисках», — говорится в сопроводительном документе.

Темы, которые прослушают участники образовательной программы:

— «Механизмы противодействия коррупции»;

— «Социальные сети. Основные категории социальных сетей»;

— «Самые популярные социальные сети в России»;

— «Специализированные социальные сети»;

— «Региональные сети и блоги гражданских активистов»;

— «Тренды в социальных сетях. Микросоциальные сети»;

— «Инструменты анализа социальных сетей»;

— «Инструментальные компетенции для работы с сетевыми сообществами. Коммуникативные компетенции для работы с сетевыми сообществами».

По итогам будет поведено тестирование.

Также размещена закупка на сумму 48 384 рублей по программе «Совершенствование работы с обращениями граждан». Заниматься по ней будут 20 служащих, на это отведено 18 часов.

Темы, которые они прослушают:

— «Запреты, ограничения, требования к служебному поведению, установленные в целях противодействия коррупции на государственной службе»;



— «Типичные ошибки и трудные случаи подготовки ответов на обращения граждан». (Практическая работа: примеры обращений граждан и ответов на них, положительные моменты и грубые ошибки);



— «Основные позиции Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (с последними изменениями);



— «Схема алгоритма работы по Федеральному закону № 59-ФЗ»; (практическая работа)



— «Специфика восприятия текстов обращений» (практическая работа);



— «Анализ содержания текстов обращений граждан» (практическая работа).

В завершение курса состоится итоговая аттестация.

Отметим, что обучающие программы соответствуют требованиям, которые предъявляются к чиновникам. Они должны вести грамотную работу с гражданами по их обращениям, в том числе — в социальных сетях.