Пензенских чиновников научат работать с социальными сетями

Первая закупка на сумму 64 512 рублей — оказание услуг по организации профессионального развития гражданских служащих по программе «Современные социальные сети: что должны знать государственные гражданские служащие».
Программа рассчитана на 24 часа занятий по 8 часов в день. Заниматься будут 20 человек с отрывом от работы.
«Целью программы повышения квалификации является овладение компетенциями, необходимыми для работы с сетевыми сообществами, инструментами анализа социальных сетей, получение знаний о целевых аудиториях, возможностях, ограничениях и рисках», — говорится в сопроводительном документе.
Темы, которые прослушают участники образовательной программы:
— «Механизмы противодействия коррупции»;
— «Социальные сети. Основные категории социальных сетей»;
— «Самые популярные социальные сети в России»;
— «Специализированные социальные сети»;
— «Региональные сети и блоги гражданских активистов»;
— «Тренды в социальных сетях. Микросоциальные сети»;
— «Инструменты анализа социальных сетей»;
— «Инструментальные компетенции для работы с сетевыми сообществами. Коммуникативные компетенции для работы с сетевыми сообществами».
По итогам будет поведено тестирование.
Также размещена закупка на сумму 48 384 рублей по программе «Совершенствование работы с обращениями граждан». Заниматься по ней будут 20 служащих, на это отведено 18 часов.
Темы, которые они прослушают:
— «Запреты, ограничения, требования к служебному поведению, установленные в целях противодействия коррупции на государственной службе»;
— «Типичные ошибки и трудные случаи подготовки ответов на обращения граждан». (Практическая работа: примеры обращений граждан и ответов на них, положительные моменты и грубые ошибки);
— «Основные позиции Федерального закона
— «Схема алгоритма работы по Федеральному закону № 59-ФЗ»; (практическая работа)
— «Специфика восприятия текстов обращений» (практическая работа);
— «Анализ содержания текстов обращений граждан» (практическая работа).
В завершение курса состоится итоговая аттестация.
Отметим, что обучающие программы соответствуют требованиям, которые предъявляются к чиновникам. Они должны вести грамотную работу с гражданами по их обращениям, в том числе — в социальных сетях.