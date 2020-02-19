Российские телезрители предпочитают отечественное кино

Контактный центр «Орион Коннект» в преддверии Дня защитника Отечества провел опрос среди абонентов спутникового ТВ «Телекарта», который позволил выявить отношение россиян к празднику, а также традиции и ассоциации, связанные с ним.

Специалисты проводили опрос с помощью телефонного интервью по всей стране. Оказалось, что в феврале 2020 года число считающих этот праздник всеобщим выросло в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Всего в опросе участвовало 1216 абонентов «Телекарты». Количество женщин и мужчин было равным. Основная доля представителей сильного пола была в возрасте 35−45 лет (38%). При этом, более половины женщин-респондентов — старше 55 лет.

Отношение к празднику

Половина опрошенных мужчин считают 23 февраля праздником для тех, кто имеет или имел отношение к службе в вооруженных силах. Так же считают и 46% женщин. При этом почти половина респондентов ответили, что это «праздник всех мужчин» (48% мужчин и 44% женщин). Примечательно, что этот вариант выбрали в 1,5 раза больше людей, чем в прошлом году. А вот доля тех, для кого День защитника Отечества — «просто государственный выходной», по сравнению с прошлым годом значительно снизилась: в 4,5 раза среди женской аудитории и в два раза среди мужской.

Празднование

Большинство респондентов отметили, что планируют отпраздновать День защитника Отечества дома в кругу семьи. Стоит отметить, что такая тенденция наиболее характерна для представительниц прекрасного пола (64% женщин и 38% мужчин). Существенная часть опрошенных проведут 23 февраля на работе (22% мужчин и 14% женщин), остальные пойдут в гости, поедут на природу или проведут время у экрана телевизора.

Праздничные кинофильмы

Традиционно в период празднования Дня защитника Отечества среди поклонников спутникового телевидения возрастает интерес к тематическим фильмам. На основании результатов опроса «Орион Коннект» составил рейтинг любимых кинолент среди своих абонентов. На первом месте фильм «Офицеры» (0+) (52% женщин и 28% мужчин). Вторым по популярности стала картина «В бой идут одни «старики» (12+), замыкают тройку лидеров «Они сражались за Родину» (0+) среди мужчин и «9 рота» (16+) среди женщин. Также россиянами были упомянуты такие фильмы, как «Т-34» (12+), «Звезда» (12+), «В августе 44-го» (16+), «72 метра» (12+). Примечательно, что в ответ на вопрос о фильме, наиболее подходящем для праздничного просмотра, респонденты не назвали ни одной иностранной киноленты.



Праздничные мелодии

Для выяснения праздничных музыкальных предпочтений, абонентам «Телекарты» задавался вопрос, какую песню они заказали бы к празднику своим близким «защитникам». Самой востребованной песней стала «Господа офицеры» Олега Газманова (выбор 22% женщин и 16% мужчин). Также в топ рейтинга вошли песня «День Победы», «Комбат» и песни из репертуара группы «Любэ». Участники опроса также упоминали такие композиции, как «Журавли», «Смуглянка», «Катюша», «Землянка», «У солдата выходной».

«Исследование «Орион Коннект» свидетельствует о том, что в этом году жители нашей страны чувствуют большую сопричастность Дню защитника Отечества. При этом традиции телесмотрения у абонентов «Телекарты» в целом остаются неизменными. Как и в прошлом году, и мужчины, и женщины в праздничный день предпочитают классику — излюбленные советские фильмы о войне. Особенно интересно, что респонденты выбирали песни и киноленты исключительно отечественного производства», — отметила заместитель генерального директора ГК «Орион» Мария Жилина.