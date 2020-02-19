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СовФед проконтролирует работу по газификации регионов

19 февраля в 15:07 120 просмотров

В марте пройдут парламентские слушания, посвященные теме газификации регионов.

«Минэнерго понимает значимость и необходимость ускорения темпов газификации в стране. Такая работа уже идет. Но, учитывая реальную ситуацию в целом ряде регионов, этого, конечно, мало», — сказала глава верхней палаты Валентина Матвиенко.

Она отметила, что от того, насколько будут газифицированы субъекты, будет зависеть конкурентоспособность их экономики.

На сайте Совета Федерации уточнили, что по каждому субъекту будет подготовлена программа газификации — «дорожная карта», предусматривающая алгоритм действий, организационные, финансовые и технологические решения.


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