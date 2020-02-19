Пензенцам сообщили об изменениях в шаблонах оплаты электроэнергии

Так, для корректной оплаты необходимо заново пройти процедуру совершения платежа по квитанции за январь, при этом изменения в настройках будут произведены автоматически.
ООО «ТНС энерго Пенза» приносит свои извинения за возможные неудобства и напоминает, что оплата потребленной электроэнергии с помощью банковских карт в любое время и без комиссии доступна:
— на официальном сайте компании без регистрации;
— с помощью Личного кабинета;
— в мобильных приложениях «ТНС энерго» (6+) для Android OS и iOS.
Более подробно ознакомиться с существующими вариантами совершения платежей можно на сайте гарантирующего поставщика электроэнергии в разделе «Способы оплаты».