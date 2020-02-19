В Пензе прошла встреча матерей погибших солдат

В преддверии Дня защитников Отечества в Пензе прошла традиционная встреча матерей военнослужащих, которые погибли при исполнении.

Память погибших почтили минутой молчания.

«Сегодня наших сыновей уже нет рядом. Они пожертвовали самым дорогим для каждого человека — жизнью — ради благородных целей. Память о них всегда будет жить в наших сердцах», — сказала председатель Пензенской региональной общественной организации «Солдатская мать» Людмила Пляцева.

Председатель региональной общественной организации «Союз женщин России» Ольга Чистякова поблагодарила матерей за воспитание достойных сыновей, которые между жизнью и воинским долгом выбрали воинский долг.

«Вы проявляете гражданскую позицию, активно помогаете другим, проводите большую работу по патриотическому воспитанию молодежи», — отметила она.

В пресс-центре облправительства сообщили, что встреча организована Пензенской региональной общественной организацией помощи семьям военнослужащих «Солдатская мать». В ней также приняли участие представители органов власти, некоммерческих организаций, учреждений образования. В рамках мероприятия были организованы консультации профильных социальных служб.