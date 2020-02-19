Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
Театрализованное представление «Только очень жди» в Пензе
Она написала любовь. Девушка изменила финал своей повести и так вернула любимого
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
Наши новости
Российские телезрители предпочитают отечественное кино
Пензенцам сообщили об изменениях в шаблонах оплаты электроэнергии
Творческие пензенцы участвуют в архитектурно-художественном фестивале
На телеканале «Экспресс» появились новые утренние рубрики
Пензенские абоненты Tele2 предпочитают смартфоны Samsung
Пензенским бизнесменам помогут решить вопросы
Началась продажа билетов из Пензы в Симферополь на лето
Пачелмцы пожаловались Белозерцеву на плохие дороги и износ водопровода
В Заре проблему с водоснабжением устранят в августе
В Пензенской области выросло число стоматологов и уменьшилось количество педиатров

В Пензе прошла встреча матерей погибших солдат

19 февраля в 15:34 80 просмотров

В преддверии Дня защитников Отечества в Пензе прошла традиционная встреча матерей военнослужащих, которые погибли при исполнении.

Память погибших почтили минутой молчания.

«Сегодня наших сыновей уже нет рядом. Они пожертвовали самым дорогим для каждого человека — жизнью — ради благородных целей. Память о них всегда будет жить в наших сердцах», — сказала председатель Пензенской региональной общественной организации «Солдатская мать» Людмила Пляцева.

Председатель региональной общественной организации «Союз женщин России» Ольга Чистякова поблагодарила матерей за воспитание достойных сыновей, которые между жизнью и воинским долгом выбрали воинский долг.

«Вы проявляете гражданскую позицию, активно помогаете другим, проводите большую работу по патриотическому воспитанию молодежи», — отметила она.

В пресс-центре облправительства сообщили, что встреча организована Пензенской региональной общественной организацией помощи семьям военнослужащих «Солдатская мать». В ней также приняли участие представители органов власти, некоммерческих организаций, учреждений образования. В рамках мероприятия были организованы консультации профильных социальных служб.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/society/216731/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...