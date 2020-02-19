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Не вошедшие в Конституцию поправки могут найти отражение в законах РФ

19 февраля в 15:57 144 просмотра

Президент РФ Владимир Путин попросил рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию сохранить все наработки, чтобы часть из них вошла в законы Российской Федерации.

«Поправок приходит все больше и больше, свыше пятисот. И, наверное, — не наверное, а совершенно очевидно — все в Конституцию мы не сможем включить, и есть ли в этом необходимость — надо подумать, конечно. Но, безусловно, мы ничего не должны потерять из того, что нарабатывается рабочей группой.

Если что-то не помещается в Основной закон или нецелесообразно это делать в Основном законе, то это нужно будет учесть и сформировать, допустим, несколько кейсов. Одну группу направить в Государственную Думу, Совет Федерации, вторую группу — в регионы и муниципалитеты и в правительство. […] Это обязательно нужно проанализировать, это ни в коем случае не должно уйти куда-то там под сукно», — сказал Владимир Путин.

Напомним, решение о внесении предлагаемых поправок будут принимать жители страны на общероссийском голосовании. Президент поручил сделать этот день выходным.


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