Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?

19 февраля на комиссии по градостроительным вопросам депутаты Гордумы обсудили ситуацию, связанную с делом о банкротстве МУП «Спецбюро», оказывающего ритуальные услуги.

Вопрос в разделе «Разное» озвучил один из депутатов.

«Завтра в Арбитражном суде Пензенской области пройдет рассмотрение заявления о признании банкротом МУП «Спецбюро». Я до сих пор не получил информации по поводу того, будем ли мы его спасать, и если да, то как?» — спросил он у начальника управления муниципального имущества города Ирины Кочетковой.

Она сообщила о том, что в настоящее время предприятие участвует в торгах, которые инициировал городской Департамент ЖКХ: МУП претендует на заключение контракта по обслуживанию кладбищ. Ее ответ дополнил глава города Владимир Мутовкин.

«Единственный способ спасти предприятие — получить дополнительные средства на реализацию муниципальных полномочий по обслуживанию кладбищ. Этот вопрос решается, торги проводятся. Но это вопрос тонкий. Ведь заявиться имеет право любой, «Спецбюро» может проиграть на электронном аукционе. Поэтому нужно четкую схему выстраивать, как его спасти», — отметил он.

Народный избранник поинтересовался, как получилось, что МУП «Спецбюро» «дошло до ручки, до банкротства».

«Не будет ли такого, что мы его спасем, бюджетные средства вложим, а спустя год-два оно опять будет на грани? Какие-то выводы по управлению предприятием сделаны?» — вновь адресовал он вопрос Ирине Кочетковой.

Начальник управления призналась, что сама формулировка о «спасении» и «доведении до ручки» предприятия ей непонятна.

«Дальше будет это предприятие контролироваться, оно контролировалось и ранее, его никто до ручки не доводил. Из-за высокой конкуренции получилась такая ситуация. Думаю, что в 2020 году предприятие выйдет на безубыточность», — сказала она.

При этом пояснить по просьбе депутата Александра Трутнева, как именно планируется отстаивать интересы администрации и МУП «Спецбюро» в арбитражном суде, Ирина Кочеткова отказалась, что вызвало недоумение у народного избранника.

«Вы — наемный работник, должны защищать интересы администрации. Почему вы не можете нам рассказать, как в суде будете их отстаивать? Зачем вы тогда ходите к нам на комиссию, если не можете доложить? […] Кто будет убирать кладбища, если не будет МУП «Спецбюро»? Кто мне расскажет?» — высказался он.

Глава города Владимир Мутовкин предложил Александру Трутневу обратиться к регламенту и Уставу города, чтобы «не брать на себя функции, несвойственные городской Думе».

«Вы можете написать любой депутатский запрос, но отчитываться перед вами в режиме онлайн никто не обязан», — добавил Владимир Мутовкин.

Напомним, ранее стало известно о том, что Арбитражный суд Пензенской области рассмотрит заявление о признании МУП «Спецбюро» банкротом. Заявление, согласно материалам суда, подал индивидуальный предприниматель, который является кредитором МУПа. О крупных долгах предприятия стало известно в 2018 году.