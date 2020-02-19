Ольга Филимонова: в Спутник со мной переехали все родные люди (видео)

А почему вы Спутник? Этот вопрос сотрудники «Термодома» задают тем, кто живет сейчас в микрорайоне, который строит компания.

Ольга Филимонова не так давно переехала в жилой комплекс «Лазурный» в Городе Спутнике. Благоустроенный двор и дом неподалеку от набережной так понравились ей, что вот уже год она ходит под впечатлением.

«В Пензу я перебралась из Камешкира, много где приходилось жить до этого, но то, что я увидела в Спутнике, мне нравится больше всего. Сейчас здесь по соседству живут почти все мои родные люди», — рассказала Ольга.

Ежегодно тысячи людей переезжают в Город Спутник. У каждого из них есть, что сказать в пользу своего выбора. Проект «Я — Спутник» даст возможность высказаться всем.

Узнать больше о Городе Спутнике, его инфраструктуре и новостях можно на penza-sputnik.ru.