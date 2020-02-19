Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
Театрализованное представление «Только очень жди» в Пензе
Она написала любовь. Девушка изменила финал своей повести и так вернула любимого
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
Наши новости
Известные пензенцы исполнят военные песни в день 75-летия Победы
Онколог расскажет на «Экспрессе» о способах диагностики рака
Лидин представил законопроект о патриотическом воспитании
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
Российские телезрители предпочитают отечественное кино
В Пензе прошла встреча матерей погибших солдат
Пензенцам сообщили об изменениях в шаблонах оплаты электроэнергии
Творческие пензенцы участвуют в архитектурно-художественном фестивале
На телеканале «Экспресс» появились новые утренние рубрики
Пензенские абоненты Tele2 предпочитают смартфоны Samsung

Ольга Филимонова: в Спутник со мной переехали все родные люди (видео)

19 февраля в 16:42 128 просмотров

А почему вы Спутник? Этот вопрос сотрудники «Термодома» задают тем, кто живет сейчас в микрорайоне, который строит компания.

Ольга Филимонова не так давно переехала в жилой комплекс «Лазурный» в Городе Спутнике. Благоустроенный двор и дом неподалеку от набережной так понравились ей, что вот уже год она ходит под впечатлением.

«В Пензу я перебралась из Камешкира, много где приходилось жить до этого, но то, что я увидела в Спутнике, мне нравится больше всего. Сейчас здесь по соседству живут почти все мои родные люди», — рассказала Ольга.

Ежегодно тысячи людей переезжают в Город Спутник. У каждого из них есть, что сказать в пользу своего выбора. Проект «Я — Спутник» даст возможность высказаться всем.

Узнать больше о Городе Спутнике, его инфраструктуре и новостях можно на penza-sputnik.ru.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ООО ПКФ "Термодом"

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...