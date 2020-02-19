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В Конституцию подготовят предложения о территориальной целостности страны

19 февраля в 16:47 110 просмотров

Худрук Московского театра Олега Табакова, актер и режиссер Владимир Машков на встрече президента Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию выступил за закрепление территориальной целостности страны.

«Территория России — это не только земля, но, как мне кажется, еще и территория разных культур, уникальных. В прошлом году, набирая студентов, я проехал от Калининграда до Владивостока, общался с людьми и могу сказать, что у людей есть некоторые опасения. Связаны они с тем, что в иностранной прессе, особенно рядом с пограничными территориями, проскакивают слова некоторых зарубежных политологов: «Пока Путин президент, мы ничего не сможем сделать. Но после того, как президентский пост перейдет к другому человеку, откроется, — прекрасная формулировка, — окно возможностей». Возможностей забрать себе, допустим, Курильские острова, кто-то претендует на территорию Крыма, а кто-то даже и присматривается к Калининграду.

В связи с этим я могу не совсем точно сформулировать, юристы помогут и направят, мне кажется, что было бы неплохо закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России. Отдавать нельзя и даже вести переговоры по этому поводу нельзя. Железобетонно», — сказал Владимир Машков.

Глава государства поддержал предложение.

«Сама по себе идея мне нравится. Юристам мы поручим, попросим их сформулировать это должным образом», — отметил он.

Напомним, решение о внесении предлагаемых поправок будут принимать жители страны на общероссийском голосовании. Президент поручил сделать этот день выходным.

Фотография: http://kremlin.ru/events/president/news/62776/photos/63291

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