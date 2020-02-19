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Лидин представил законопроект о патриотическом воспитании

19 февраля в 17:01 122 просмотра

Председатель Законодательного Собрания региона Валерий Лидин вынес на рассмотрение общественности проект закона, который направлен на совершенствование системы патриотического воспитания в Пензенской области.

«В нашем регионе ведется большая работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В нее вовлечены государственные органы, учреждения образования, некоммерческие организации, добровольческие движения. Наша задача — создать правовую основу для скоординированного взаимодействия всех заинтересованных сторон», — отметил спикер областного парламента.

Парламентарии поддержали законопроект, сообщили в пресс-службе регионального ЗакСобра.

«Уверен, что с учетом состоявшегося обсуждения мы доработаем проект закона, проведем предусмотренные законодательством процедуры экспертизы и согласования и вынесем данный документ на рассмотрение депутатского корпуса уже на ближайшей мартовской сессии», — подытожил Валерий Лидин.

Фотография: http://www.zspo.ru/pressroom/photo/2274/68906/

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