Известные пензенцы исполнят военные песни в день 75-летия Победы

19 февраля в центре культуры и досуга им. Кирова состоялась первая рабочая встреча и репетиция в рамках проекта «Песни Победы» (0+), приуроченного к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

О проекте журналистам рассказала начальник управления культуры города Вера Фейгина.

«9 мая после минуты молчания в сквере «Журавли» будет концерт, рабочее название — «В землянке». Пензенцы споют песни о войне», — отметила она.

Руководитель «Старгорода» Михаил Кокорин уточнил, что всего планируется записать около 20 песен под музыку ансамбля. Исполнять их будут известные люди города.

Журналист ИА «Пенза-Пресс» Надежда Саченкова побеседовала с несколькими участниками проекта, узнав, чем он их заинтересовал.

«Я — непрофессиональный артист, у меня нет музыкального образования, но с рождения пою и выступаю. Именно это мероприятие — моя личная история. Мои бабушка и дедушка были фронтовиками. Бабушка попала в зону оккупации, ее посадили на поезд и увезли в Германию. Дед — капитан. Я решил исполнить одну из любимых песен о войне — «Смуглянка» из кинофильма «В бой идут одни старики» (12+). Это мероприятие — не показ талантов, а чтобы помнить и не забывать», — отметил коммерческий директор торгового дома «Лето» Дмитрий Левин.

Основательница общественной организации любителей животных «Элитар-клуб» Анна Рудакова призналась, что отложит важное мероприятие, чтобы принять участие в проекте.

«Очень интересный формат. Петь нравилось всегда. Тем более — такое важное событие, нельзя было не поучаствовать. С песней я еще не определилась. Пытаемся что-то выбрать из женского репертуара, что мне будет по душе. Где-то раз в неделю или две будем встречаться и репетировать», — поделилась планами она.

По словам организатора проекта «Песни Победы» Марины Тарасовой, идея создания проекта возникла еще год назад.

«Все эти песни знают. Мы будем счастливы, если обычные пензенцы придут и споют их с нами. 18 номеров в концерте намечено. Есть не только сольные номера, есть ансамбли, чтобы как можно больше людей привлечь к проекту. До 9 мая должен выйти диск, который мы запишем в студии», — отметила она.

Напомним, ранее губернатор Иван Белозерцев поделился с подписчиками в Instagram трогательным видео, где он играет на гармони песню «Огонек». Он отметил, что было бы здорово, если бы в каждой семье ко Дню 75-летия Победы разучили песню военных лет и исполнили ее.