В МЧС прокомментировали пожар на ул. Гладкова

В Пензе на улице Гладкова 19 февраля вспыхнуло полуразрушенное здание. В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили подробности.

По данным ведомства, пожар произошел в 15:54 в доме № 12. Здание — расселенное.

«Существовала угроза распространения огня на офисные помещения», — добавили в пресс-службе.

Тушили полыхающую постройку несколько пожарных подразделений и пожарно-спасательных частей. Выгорело все на площади в 100 квадратных метров.

По факту возгорания проводится проверка.

Напомним, ранее очевидец присылал в редакцию информагентства видео с места происшествия.

Пензенцев просят быть осторожнее в обращении с печным и газовым оборудованием, проверять исправность проводки, не оставлять включенными электроприборы и не курить в постели. От соблюдения правил пожарной безопасности зависит жизнь.