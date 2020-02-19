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В МЧС прокомментировали пожар на ул. Гладкова

19 февраля в 17:24 106 просмотров

В Пензе на улице Гладкова 19 февраля вспыхнуло полуразрушенное здание. В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили подробности.

По данным ведомства, пожар произошел в 15:54 в доме № 12. Здание — расселенное.

«Существовала угроза распространения огня на офисные помещения», — добавили в пресс-службе.

Тушили полыхающую постройку несколько пожарных подразделений и пожарно-спасательных частей. Выгорело все на площади в 100 квадратных метров.

По факту возгорания проводится проверка.

Напомним, ранее очевидец присылал в редакцию информагентства видео с места происшествия.

Пензенцев просят быть осторожнее в обращении с печным и газовым оборудованием, проверять исправность проводки, не оставлять включенными электроприборы и не курить в постели. От соблюдения правил пожарной безопасности зависит жизнь.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой управления МЧС по Пензенской области

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