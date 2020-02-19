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В Пензе прошел турнир дворовых команд

19 февраля в 17:30 66 просмотров

В Пензе на новой спортивной площадке у дома № 35 на ул. Карпинского прошел хоккейный турнир школьных и дворовых команд.

Соревнования состоялись в рамках проекта «Единой России» «Детский спорт». Состязались шесть команд.

«Дорогие ребята, от имени секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Валерия Лидина поздравляю вас с открытием соревнований на Кубок заместителя главы Пензы. В Ленинском районе созданы все условия для юных хоккеистов. Уверен, что необходимо поддерживать инициативы по организации спортивно-массовой деятельности, детского и юношеского спорта на дворовых спортивных площадках. Только развивая массовый спорт, мы воспитаем здоровое и социально активное подрастающее поколение», — сказал заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Юрий Дворянинов.

Заместитель главы Пензы Иван Краснов отметил, что из-за большого интереса к турниру решено сделать его ежегодным.
Победу одержала команда «Железобетон», серебряным призером соревнований стал «Локомотив», замкнули тройку лидеров хоккеисты школы № 58.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ЕР

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