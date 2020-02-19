Семенович научила подписчиков жить в кайф, показав декольте

Звезда привлекла внимание к своему посту заманчивым снимком. Певица позирует на крыше питерского здания в боди с максимально откровенным декольте, черных облегающих брюках и белом пиджаке.

«Мы иногда ставим себе какие-то слишком сложные цели. А все нужно делать в кайф, работать в удовольствие, дружить в радость и любить для счастья. Это настоящая проблема трудоголиков, мы все время куда-то бежим и пытаемся побольше работать. Просто не нужно сравнивать себя с другими людьми и примерять чужую судьбу на себя, у каждого она своя, и у всех разные цели», — написала Анна.

Поклонники в комментариях отметили, что артистка написала фразы, которые соответствуют реальности. Некоторые поклонники рассказали о своих жизненных приоритетах.

«У меня все просто: встретить своего человека, создать крепкую семью, родить ребенка», — поделилась filippova_irisha.

«Чтобы дети стали настоящими и уважаемыми людьми», — об этом мечтает подписчик kostyria_aleksandr.

Большинство фоловеров не стали писать о своих целях и приоритетах, а просто восхитились фигурой звезды. Некоторые назвали Анну «эталоном женственности» и «богиней красоты».