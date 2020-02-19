Губернатор вручил 98-летней жительнице Пачелмы юбилейную медаль (видео)

Столько гостей в доме Татьяна Чернышкова явно не ожидала, поэтому не скрывала эмоций.
«Позвольте вручить вам эту награду, поклониться вам за ваш подвиг, труд и пожелать здоровья, чтоб подольше пожили. Спасибо», — сказал глава региона.
Юбилейные медали выпущены по указу президента страны. Ими в Год памяти и славы наградят ветеранов, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и бывших несовершеннолетних узников концлагерей — в регионе это почти 11 тысяч человек.
Татьяна Чернышкова попала на фронт в первый же год войны, когда ей было 20 лет. Трудилась путейным рабочим на военно-восстановительном эшелоне Ленинградского фронта.
«Поднимали все на своих плечах. В селе работали, а когда немец начал подходить к городу, нас вывезли оттуда, если бы не эвакуация, мы бы остались в плену», — рассказала Татьяна Чернышкова.
В декабре 2019 года ветеран отметила 98-летие. Татьяна Ильинична призналась, что мечтает дожить до векового юбилея и непременно пригласить почетных гостей, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.