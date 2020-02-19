В пензенской офтальмологической больнице будет 4 операционных зала (видео)

После капитального ремонта в палатах будет все для того, чтобы пациенты чувствовали себя комфортно. Специалисты замечают, теперь здание соответствует современным медицинским стандартам. К примеру, вместо деревянных дверей установили стеклянные, а в коридорах на полу сделали навигацию для слабовидящих.
«С точки зрения санитарии стекло и алюминиевый профиль являются самыми устойчивыми к обработке материалами. Это новый скачок в плане соблюдения эпидрежима в больнице. Также сделана навигация желтым цветом, его слабовидящие теряют последним», — рассказал главный врач Пензенской областной офтальмологической больницы Рашид Галеев.
Капитальный ремонт начали летом 2019 года, сразу после завершения реконструкции основного корпуса. Здание хирургического отделения было построено в начале 70-х, так что ему давно требовался ремонт. Основные работы уже завершены.
«Коммуникации проложены, в том числе — отопление, канализация и водоснабжение. Самое сложное было — выполнить приточно-вытяжную вентиляцию, так как нужно было делать отверстие, плюс усиление конструкций», — сказала главный инженер подрядной организации Наталья Шутова.
Сейчас рабочие выполняют чистовую отделку. Затем там установят систему видеонаблюдения и звукового сопровождения — для вызова пациентов. Конечно, главное — это операционные, всего их четыре. Например, одна из них предназначена для хирургии катаракты.
«На это идет 60% нагрузки. Это удаление мутных хрусталиков и имплантация искусственных. В год делаем до 5000 операций, поэтому для того, чтобы принимать такой поток больных, необходимо два зала», — рассказал Рашид Галеев.
Первых пациентов в отремонтированном хирургическом отделении планируют принять осенью, а весной на прилегающей к зданию территории начнутся работы по благоустройству. Кстати, несмотря на ремонт, в больнице продолжают оперировать пациентов. В 2019 году там вылечили порядка 12 тысяч больных в условиях стационара и еще около 30 тысяч — в поликлинике. В 2020-м этот показатель тоже не планируют снижать, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.