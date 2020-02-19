В пензенской офтальмологической больнице будет 4 операционных зала (видео)

В Пензенской областной офтальмологической больнице завершили основной этап работ по капитальному ремонту хирургического отделения. За полгода строители отремонтировали три этажа здания. Построенное почти полвека назад оно перестало отвечать требованиям современных стандартов оказания медицинской помощи.

После капитального ремонта в палатах будет все для того, чтобы пациенты чувствовали себя комфортно. Специалисты замечают, теперь здание соответствует современным медицинским стандартам. К примеру, вместо деревянных дверей установили стеклянные, а в коридорах на полу сделали навигацию для слабовидящих.

«С точки зрения санитарии стекло и алюминиевый профиль являются самыми устойчивыми к обработке материалами. Это новый скачок в плане соблюдения эпидрежима в больнице. Также сделана навигация желтым цветом, его слабовидящие теряют последним», — рассказал главный врач Пензенской областной офтальмологической больницы Рашид Галеев.

Капитальный ремонт начали летом 2019 года, сразу после завершения реконструкции основного корпуса. Здание хирургического отделения было построено в начале 70-х, так что ему давно требовался ремонт. Основные работы уже завершены.

«Коммуникации проложены, в том числе — отопление, канализация и водоснабжение. Самое сложное было — выполнить приточно-вытяжную вентиляцию, так как нужно было делать отверстие, плюс усиление конструкций», — сказала главный инженер подрядной организации Наталья Шутова.

Сейчас рабочие выполняют чистовую отделку. Затем там установят систему видеонаблюдения и звукового сопровождения — для вызова пациентов. Конечно, главное — это операционные, всего их четыре. Например, одна из них предназначена для хирургии катаракты.

«На это идет 60% нагрузки. Это удаление мутных хрусталиков и имплантация искусственных. В год делаем до 5000 операций, поэтому для того, чтобы принимать такой поток больных, необходимо два зала», — рассказал Рашид Галеев.

Первых пациентов в отремонтированном хирургическом отделении планируют принять осенью, а весной на прилегающей к зданию территории начнутся работы по благоустройству. Кстати, несмотря на ремонт, в больнице продолжают оперировать пациентов. В 2019 году там вылечили порядка 12 тысяч больных в условиях стационара и еще около 30 тысяч — в поликлинике. В 2020-м этот показатель тоже не планируют снижать, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.