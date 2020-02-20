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В пензенском УФССП обсудили планы на 2020 год (видео)

20 февраля в 00:27 90 просмотров

В региональном управлении Федеральной службы судебных приставов прошла коллегия по итогам работы за 2019 год и планам на 2020-й. В своем докладе руководитель ведомства Николай Илькин отметил наиболее важные направления работы своих подчиненных.

«Годовой прогнозный показатель по фискальным платежам по итогам 2019 года составил 113% при необходимых 100%. Сумма перечисленных в бюджеты денежных средств составила почти полтора миллиарда рублей. Среди выполнивших данный показатель необходимо отметить отделение Ленинского района — более 230 миллионов рублей, в Октябрьском — более 220, в Железнодорожном — более 170», — рассказал Николай Илькин.

При этом в докладе было отмечено, что исполнены не все требования судебных актов, поэтому глава регионального ведомства поручил начальникам отделов усилить работу в этом направлении.

Добавим, что количество судебных актов в 2019 году, в сравнении с 2018-м, выросло на 19 тысяч единиц. Больше на 4000 стало и постановлений ГИБДД о взыскании административных штрафов, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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