В пензенском УФССП обсудили планы на 2020 год (видео)

«Годовой прогнозный показатель по фискальным платежам по итогам 2019 года составил 113% при необходимых 100%. Сумма перечисленных в бюджеты денежных средств составила почти полтора миллиарда рублей. Среди выполнивших данный показатель необходимо отметить отделение Ленинского района — более 230 миллионов рублей, в Октябрьском — более 220, в Железнодорожном — более 170», — рассказал Николай Илькин.
При этом в докладе было отмечено, что исполнены не все требования судебных актов, поэтому глава регионального ведомства поручил начальникам отделов усилить работу в этом направлении.
Добавим, что количество судебных актов в 2019 году, в сравнении с 2018-м, выросло на 19 тысяч единиц. Больше на 4000 стало и постановлений ГИБДД о взыскании административных штрафов, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.