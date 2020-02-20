Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
Театрализованное представление «Только очень жди» в Пензе
Она написала любовь. Девушка изменила финал своей повести и так вернула любимого
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
Наши новости
Кузнецкий пенсионер потерял крупную сумму в надежде заработать на бирже
Пензенец задержал двоих закладчиков
Зареченец не смог оправдать свое воровство из-за беспамятства после алкоголя
Обвешанный золотом пензенец навлек на себя беду
Полковник полиции вручил пензенцу благодарность за поимку наркоманов
Стала известна дата первого судебного заседания по делу экс-министра Стрючкова
Сердобские полицейские раскрыли угон «шестерки»
Пензенец решил получить права с поддельной медсправкой
Колышлейцу грозит тюремный срок за кровавые посиделки
В Пензе отправили за решетку распространителя наркотиков

Трех жителей Бессоновского района подозревают в серии автомобильных краж (видео)

20 февраля в 02:24 34 просмотра

Полицейские Бессоновского района Пензенской области совместно с сотрудниками ГИБДД пресекли преступную деятельность трех молодых людей, которые крали имущество из чужих автомобилей.

За время своего незаконного промысла они успели причинить материальный ущерб автомобилистам Пензенского, Бессоновского, Шемышейского, Городищенского районов и областного центра. Сейчас все участники преступной группы задержаны и дают признательные показания.

«В салоне транспортного средства находились двое подозреваемых, ими оказались жители Пензенской области, один из которых еще не достиг совершеннолетия, а другой — молодой человек 1995 года рождения. Позже полицейские установили личность третьего подозреваемого, который оказался также несовершеннолетним жителем региона», — рассказала следователь ОМВД России по Пензенской области Татьяна Ступина.

В ходе осмотра мест жительства подозреваемых была изъята часть похищенного имущества, — ключи, запчасти, колеса и домкраты. Некоторые вещи злоумышленники продали, а деньги поделили.

В полиции возбудили уголовные дела по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». За свои проделки задержанные могут лишиться свободы на срок до пяти лет, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...