Трех жителей Бессоновского района подозревают в серии автомобильных краж (видео)

Полицейские Бессоновского района Пензенской области совместно с сотрудниками ГИБДД пресекли преступную деятельность трех молодых людей, которые крали имущество из чужих автомобилей.

За время своего незаконного промысла они успели причинить материальный ущерб автомобилистам Пензенского, Бессоновского, Шемышейского, Городищенского районов и областного центра. Сейчас все участники преступной группы задержаны и дают признательные показания.

«В салоне транспортного средства находились двое подозреваемых, ими оказались жители Пензенской области, один из которых еще не достиг совершеннолетия, а другой — молодой человек 1995 года рождения. Позже полицейские установили личность третьего подозреваемого, который оказался также несовершеннолетним жителем региона», — рассказала следователь ОМВД России по Пензенской области Татьяна Ступина.

В ходе осмотра мест жительства подозреваемых была изъята часть похищенного имущества, — ключи, запчасти, колеса и домкраты. Некоторые вещи злоумышленники продали, а деньги поделили.

В полиции возбудили уголовные дела по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». За свои проделки задержанные могут лишиться свободы на срок до пяти лет, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.